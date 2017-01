Politie haalt spookrijder onder invloed van de weg in Eindhoven

De politie heeft zaterdagochtend vroeg een spookrijder op de Aalsterweg in Eindhoven van de weg gehaald. De bestuurder werd aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

De politie kreeg rond 06.45 uur een melding van een spookrijder op de Aalsterweg van Waalre richting Eindhoven. De auto zou al slingerend zich door het verkeer manoeuvreren waardoor medeweggebruikers noodstoppen moesten maken om ongelukken te voorkomen.

Twee aanhoudingen

De auto werd aan de kant gezet en bij de bestuurder – een 47-jarige man uit Waalwijk - werd een alcoholcontrole gedaan. Het was duidelijk dat de man gedronken had en hij werd aangehouden voor rijden onder invloed. Bij zijn aanhouding liet hij zich beledigend uit in de richting van de politiemensen. Een medepassagier belemmerde de aanhouding en ook hij werd aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Waalwijk.

Op het politiebureau weigerde de bestuurder mee te werken aan een ademanalyse om zijn alcoholgebruik te kunnen meten. Het weigeren van een ademanalyse wordt aangemerkt als misdrijf. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.