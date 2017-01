SP-leider Emile Roemer roept partijen op om VVD 'links' te laten liggen

'We hebben de afgelopen vier jaar gezien wat er gebeurt als je met linkse idealen Rutte een beetje probeert bij te sturen. Dat werkt niet. VVD en SP staan zo recht tegenover elkaar dat ik van tevoren duidelijk wil zijn. Een stem op de SP is een stem op een regering zonder de VVD.'

Volgens Roemer is op inhoudelijke gronden geen overeenstemming met de VVD te vinden. 'Natuurlijk is regeren ook compromissen sluiten. Maar op voor ons elementaire punten staan we recht tegenover elkaar. Wij willen een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, de VVD meer marktwerking en een hoger eigen risico. Wij willen meer betaalbare woningen, de VVD wil meer huurwoningen verkopen en verhoogde de huren met 30%. Wij willen meer zekerheid en vaste banen, de VVD wil meer onzekerheid en flex. Het kan gewoon niet. Waar wij inzetten op een radicaal ‘samen’ wil de VVD van medemensen concurrenten maken. En die partij radicaliseert daar steeds verder in.'

Roemer roept andere partijen op hetzelfde te doen.