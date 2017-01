Freerunners beklimmen stadion de Galgenwaard in Utrecht

Op de eigen gemaakte beelden is te zien hoe drie klimmers zonder enige valbescherming het dak van het stadion weten te bereiken. Zelf noemen ze het één van de gemakkelijkste acties ooit. Aan de klim hielden ze wel blaren in de handen aan over. Toen ze eenmaal weer veilig beneden waren begon het te sneeuwen. Eerder beklommen ze al de Arena in Amsterdam en Nou Camp in Barcelona.