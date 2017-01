Arrestatie No Surrender lid na mogelijke vrijheidsbeneming

Een bekende van de politie, lid van No Surrender, is in zijn woning aangehouden verdacht van mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsbeneming.

Op zaterdag om 2.00 uur is een speciale aanhoudingseenheid een woning aan de Sportweg binnen gevallen. Er waren sterke aanwijzingen dat er een vrouw tegen haar wil werd vastgehouden en mishandeld zou zijn. De politie wist dat in de woning een man woonde die lid was van de motorclub No Surrender en gewelddadig was. Om die reden werd er direct actie ondernomen en werd een arrestatieteam opgeroepen. De verdachte is aangehouden. Het hevig geëmotioneerde slachtoffer is ook naar het bureau gebracht. De recherche start een onderzoek.

1% motorclubs

Burgemeesters, Openbaar Ministerie, Politie en andere partners hebben met de minister Veiligheid en Justitie een gezamenlijke aanpak tegen criminele motorbendes afgesproken. Het gezamenlijke doel is de bestrijding en beëindiging van de norm overschrijdende en criminele activiteiten van 1% Motorclubs en hun leden, de zogenaamde outlawbikers. Door een gezamenlijke aanpak, waarin overheden samenwerken en één lijn trekken, wordt het hen moeilijker gemaakt zich bezig te houden met ondermijnende en gewelddadige activiteiten.