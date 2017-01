'Russen hebben geprobeerd onderzoeksraad MH17 te hacken'

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is in 2015 doelwit geweest van een Russische hackpoging, schrijft de NRC.

Volgens de OVV tegenover de krant vond de hackpoging plaats op 29 september 2015. Dat was twee weken voor het OVV-rapport over de vliegramp MH17 zou worden gepubliceerd.

Een OVV-medewerker trof die ochtend een melding in zijn e-mail alsof een collega belast met de beveiliging van zijn mailaccount hem aanraadde zich opnieuw aan te melden. Als hij dat gedaan had, had hij hackers toegang tot de systemen van de OVV verschaft.

De poging was identiek aan de wijze waarop Russische hackers volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bij de Amerikaanse Democraten wisten in te breken.