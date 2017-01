Onbekende(n) gooien stalen buis van viaduct A18

Een automobilist is daarbij met de schrik vrij gekomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde een automobilist bij de politie dat hij omstreeks 01.10 uur op de A18 bij Westendorp tegen een stalen buis was gebotst die kennelijk vanaf het via viaduct naar beneden was gegooid. De buis, enkele meters lang waaraan ook een zeil was bevestigd, is kennelijk door onbekenden vanaf het viaduct aan de Kersendijk, dat over de A18 gaat, naar beneden gegooid. De passerende automobilist had flinke schade opgelopen maar mankeerde verder niets. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op te reageren.