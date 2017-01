Code geel voor winterse buien met gladde wegen

Komende nacht is het wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. De minima lopen uiteen van enkele graden boven het vriespunt aan de kust tot plaatselijk -3°C in het oosten en zuidoosten. Het kan plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, maar lokaal ook door winterse neerslag. De wind komt uit west tot noordwest en is zwak tot matig boven land en vrij krachtig tot krachtig aan de kust.

Zondag

Morgen overdag schijnt eerst af en toe de zon, maar is er ook nog een enkele winterse bui mogelijk. In de loop van de dag neemt van het westen uit de bewolking toe. Met name in het zuidwesten is er later in de middag en avond kans op wat regen of natte sneeuw. De maximumtemperatuur loopt uiteen van +2°C in het oosten en zuidoosten tot 5°C aan de westkust. Er staat een zwakke tot matige wind uit een west tot noordwestelijke richting. Aan de kust neemt de wind af naar matig.