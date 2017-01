Dode bij verkeersongeval in Laren

Bij een verkeersongeval dat plaatsvond op zaterdagochtend 14 januari is een 69-jarige man uit Naarden om het leven gekomen.

Rond 05.30 uur troffen agenten op de Hilversumseweg een beschadigde auto aan. Omdat de eigenaar van de auto niet thuis was gekomen, werd er in de omgeving gezocht met een speurhond en een politiehelikopter. Ter de hoogte van afrit A1 Laren werd het levenloze lichaam van de bestuurder gevonden. Na het ongeluk werd een onderzoek gestart door de Verkeersongevallendienst. Daaruit bleek dat er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn geweest en dat de bestuurder door een noodlottig verkeersongeval om het leven is gekomen.