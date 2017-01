Loods met oldtimers in brand in Alphen

Een grote brand in een loods in het buitengebied van Alphen heeft zaterdagmiddag een aantal oldtimers in de as gelegd.

De oldtimers waren in particulier eigendom. De brand brak uit rond 16.00 in een loods in buurtschap 't Sas, in buitengebied Alphen. In de loods stonden verschillende auto's.

Tijdens de brand ontplofte twee gasflessen door de hitte van het vuur. De brandweer had de brand rond 17.15 uur onder controle. Een persoon is gewond geraakt omdat het slachtoffer rook had geïnhaleerd.

De loods bleek een onbekend aantal oldtimers te herbergen. Vier oldtimers en een shovel zijn verbrand. Twee oldtimers zijn gered. De loods is flink beschadigd, met name het dak.