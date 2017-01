GroenLinks Friesland wil vluchtelingen in de kou 'warm onthalen'. 'We hebben hier ruimte zat'

GroenLinks raads- en statenleden uit Friesland roepen de staatssecretaris en kabinet op om vluchtelingen op te halen uit de mensonwaardige tentenkampen in Griekenland en Turkije: “Hoe kan het zijn dat we mensen laten creperen in de sneeuw en de kou en vasthouden aan regels en procedures? De menselijkheid sneeuwt letterlijk en figuurlijk onder. Haal ze op. Het kan gewoon! Wij hebben plek!

In Griekenland en Turkije leven vluchtelingen in tentenkampen, terwijl (in ieder geval) in Friesland de opvanglocaties voor vluchtelingen niet vol zijn”, zo stellen de volksvertegenwoordigers van GroenLinks. In Friesland is er bereidheid en draagvlak voor opvang, dat is gebleken tijdens de periode vorig jaar van crisis- en noodopvang.



Het COA is voorbereid op instroom van vluchtelingen en een deel van de opvang staat nu leeg. Er zitten vluchtelingen muurvast in de zogenaamde ‘Turkijedeal’. Deze mensen (waaronder veel kinderen) laten we nu wachten in barre omstandigheden in tentenkampen. We roepen de ministerraad op om vluchtelingen die vast zitten in de ijskoude procedure van de Turkijedeal op te halen uit de tentenkampen. “Niet afwachten, maar nu!”

AzG alarm

Eerder deze week sloeg Artsen zonder Grenzen al alarm over de erbarmelijke omstandigheden waaronder vluchtelingen de winter moeten zien door te komen.

Duizenden vluchtelingen moeten de vrieskou in Griekenland en de Balkan doorstaan. Voor veel mannen, vrouwen en kinderen worden de strenge winterse omstandigheden ondraaglijk. De situatie is vooral zorgelijk in overvolle tentenkampen op de Griekse eilanden en in verlaten barakken in de Servische hoofdstad Belgrado.

Erbarmelijke leefomstandigheden

Artsen zonder Grenzen drong er meermaals bij overheden op aan om de leefomstandigheden te verbeteren vóór de winter. De erbarmelijke leefomstandigheden brengen gevaarlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. ‘Deze mensen krijgen niet de hulp die zij nodig hebben,’ zegt operationeel coördinator Stefano Argenziano. ‘Daarmee komt hun leven op het spel te staan.’