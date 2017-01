Drugslab in garage aangetroffen in Limburgse Grashoek

In een garage bij een woning aan de Spiesberg in het Limburgse Grashoek is zaterdagmiddag een drugslab ontdekt.

Experts van een landelijk specialistich team (LFO) hebben bij het onderzoek in de garage vastgesteld dat het lab in werking is geweest. Het lab was ingericht voor de productie van synthetische drugs en wordt zaterdagavond ontmanteld. Dit zal vermoedelijk tot rond middernacht duren. Er zijn tot dusver geen aanhoudingen verricht.