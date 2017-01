Agent zonder aanleiding in nek gestoken

Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag 15 januari om 0.25 uur op het Rembrandtplein in zijn nek gestoken.

De politieman was aan het surveilleren. Hij is na het steekincident ter behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is zijn wond gehecht. De agent is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Kort na het incident is een verdachte aangehouden. De man - wiens identiteit nog niet is vastgesteld - is ingesloten op een politiebureau.

De aanleiding voor het steekincident is onduidelijk en onderwerp van onderzoek. Uit de eerste getuigenverklaringen blijkt uit niets dat er voorafgaand aan het steekincident contact is geweest tussen de verdachte en de agent.