JSF voor Nederland waarschijnlijk goedkoper dankzij druk Trump

De aanschaf van de JSF zal voor Nederland waarschijnlijk ook voordeliger uitvallen nadat de fabrikant Lockheed Martin onder zware druk is komen te staan van de aankomend president van de VS Donald Trump.

Volgens de Volkskrant zal duidelijk worden hoe groot het voordeel is als Trump eenmaal in het Witte Huis zit. De toekomstige president heeft in een gesprek met de fabrikant gedreigd over te stappen naar Boeing omdat de prijs van de JSF veel te hoog zou zijn.

Defensieminister Hennis laat weten dat er bijna een akkoord op tafel ligt over een prijsverlaging van de F35. Het is volgens Hennis nog niet zeker dat de deal doorgaat, zolang Trump niet in het Witte Huis zit.

In 2011 werden er twee JSF’s aangeschaft door Nederland die in 2013 werden geleverd. In dat zelfde jaar werd besloten om 37 van dergelijke gevechtsvliegtuigen aan te schaffen om de verouderde F-16 te vervangen. Destijds zou er een bedrag van 4,5 miljard euro mee gemoeid zijn. Als de prijs van het toestel naar beneden gaat, kan defensie meer toestellen aanschaffen.