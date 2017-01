Joyrider verzet zich bij aanhouding

Surveillerende agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag, omstreeks 04.40 uur, een personenauto rijden door de Vrijlandstraat in Middelburg. De auto voerde geen verlichting, dus de agenten wilden de auto doen stoppen en de bestuurder duidelijk maken dat hij zijn licht aan moest doen. Zij zetten hun dienstvoertuig stil en gaven de bestuurder van de personenauto een stopteken.

De bestuurder van de auto wenste hier niet aan te voldoen en reed over het trottoir om de politieauto heen en vervolgde zijn weg. De agenten zijn hierop in hun auto gesprongen en achter de personenauto aangereden. De bestuurder van de auto reed door rood over de kruising naar de Statenlaan en maakte onderweg nog veel meer verkeersovertredingen en beschadigde mogelijk ook straatmeubilair. Door de agenten werden collega’s ter assistentie opgeroepen en de achtervolging ging verder tot in Oost-Souburg. Daar kon de auto worden klemgereden in de Amstelstraat. Een politieauto en het voertuig waar de verdachte in reed hebben hierbij schade opgelopen.

Door het lint

De bestuurder, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is uit de auto gehaald. Hij ging helemaal door het lint en verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Hij bespuugde o.a. de politiemedewerkers en probeerde ze te slaan. Door de agenten is pepperspray gebruikt om hem onder controle te krijgen. De man is overgebracht naar een politiecel in Torentijd. Tijdens de rit hier naartoe en ook in het cellencomplex vlogen de meest verschrikkelijke verwensingen en voorstellen de agenten en medewerkers van het cellencomplex om de oren. Voor de man is een GGD-arts gewaarschuwd zodat er een bloedproef kon worden afgenomen. De agenten hadden namelijk het vermoeden dat de man niet alleen onder invloed van alcohol de auto bestuurde.

Tijdens de insluitingsfouillering werden harddrugs bij de man aangetroffen en in de auto lagen twee flessen waar sterke drank in had gezeten.

Tegen de man is aangifte gedaan van joyriding, want de auto die hij bestuurde bleek niet zijn eigendom te zijn. De man zit nog vast en zal zondag verder gehoord worden over de zaak. Voor de verschillende verkeersovertredingen die hij maakte wordt proces-verbaal opgemaakt.