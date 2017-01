Jongen (18) aangehouden na aanrijding met trein

Een 18-jarige jongen uit Gorssel is zaterdagavond in Eefde aangehouden nadat hij betrokken was geraakt bij een aanrijding met een trein. De jongen zelf was met de schrik vrij gekomen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 21.00 uur op de spoorwegovergang aan de Meijerinkstraat. Vanwege de aard van de eerste melding, waarbij alleen bekend was dat een trein een fietser zou hebben aangereden, rukten de hulpdiensten groots uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Gesloten overweg

De machinist van de trein verklaarde dat hij gezien had dat een groepje fietsers bij gesloten overwegbomen en knipperende rode lichten tussen de slagbomen door waren overgestoken. Daarbij was een van de fietsers geraakt. Wonderwel was de fietser ongedeerd gebleven maar ook doorgereden. Agenten troffen even verderop de 18-jarige Gorsselnaar aan met een flink beschadigde fiets. Hij erkende zojuist de gesloten overweg te zijn overgestoken. Een eerste ademtest wees hij dat hij alcohol gedronken had. De jongen is aangehouden.