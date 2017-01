'Kat na aanrijding geschopt en in het water gegooid'

Op zaterdag werd een kat vermoedelijk aangereden in de omgeving van de Spiegelstraat in Haarlem. Na het ongeval kwam het dier terecht in het water bij de Spiegelstraat, waar het verdronk.

Door de eigenaar van de kat is bekend gemaakt dat de kat na de aanrijding door iemand is geschopt en in het water is gegooid. Hoewel het lichaam van de kat sporen van een aanrijding vertoont, is allerminst zeker dat het dier vervolgens is mishandeld. Om hier uitsluitsels over te krijgen is het dier aangeboden aan een forensisch dierenarts voor een onderzoek.

De dierenpolitie onderzoekt de zaak.