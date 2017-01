Vrouw schiet vechthonden dood na aanval op man

In het Brabantse Wernhout heeft een man twee vechthonden doodgeschoten. Dat gebeurde nadat de honden in het buitengebied hun baasje hadden aangevallen en ernstig hadden verwond.

Iemand die bij de man in de buurt was, heeft de twee honden doodgeschoten. Dit laat de politie weten. Het incident speelde zich af lang een weg. Volgens de politie is de schutter geen toevallige voorbijganger, maar iemand die een relatie heeft met het slachtoffer. De man is zwaargewond, en wordt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er verder precies is gebeurd.