Overlijden man in Tilburg nog steeds raadsel

Het overlijden van een man in het ziekenhuis afgelopen zaterdag is nog steeds een raadsel voor de politie. De man werd vrijdagavond aangetroffen op straat voor een biljartcentrum. Hij is na reanimatie door de hulpdiensten met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. De hulp van getuigen of mensen die iets weten wat er vlak voor zijn aantreffen gebeurd is wordt ingeroepen.

Vrijdagavond 13 januari 2017 om 22.39 uur kwam de melding binnen bij het Operationeel Centrum dat een gewonde man op straat lag in de Professor Romeinstraat in Tilburg. Hulpdiensten troffen daar een 44-jarige Tilburger aan met weinig hartslag. Hij werd gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later die dag overleden.

Onderzoek

Omdat onduidelijk is wat de doodsoorzaak is geweest is er een onderzoek gestart. Het lichaam van de man is onderzocht en er is een tactisch onderzoek gestart naar getuigen en eventuele camera beelden. Maar dat heeft tot nu toe geen uitsluitsel gegeven.