Rutte sluit de poort voor het regeren met de PVV

Nadat fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver in het programma WNL op Zondag zei dat hij niet wilder regeren met de PVV, deed premier Mark Rutte dit ook in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Rutte is ‘de kans is niet 0,1, de kans is nul’. Dit naar aanleiding van de “minder Marokkanen” uitspraken van Wilders en diens kritiek op de rechtelijke macht.

Rutte zegt, ondanks dat hij niet wil samen regeren met de PVV, dat het uitsluiten van een partij iets is “wat de VVD niet doet”. Volgens Rutte zou je de kiezer dan niet serieus nemen.

Wilders reageerde vel op de woorden van Rutte met de tweet: ‘De arrogantie van de macht. Corrigeer Rutte. Op 15 maart’.