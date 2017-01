Meisje (11) overleden na woningbrand in Amersfoort

Het 11-jarige meisje dat in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 januari bij een woningbrand aan de Gounodstraat ernstig gewond is geraakt, is zondagmiddag 15 januari aan haar verwondingen bezweken. Dit maakte de politie bekend.

Na de brand werd direct een groot opsporingsonderzoek gestart omdat er mogelijk sprake is van brandstichting. Inmiddels is er een Team Grootschalige Opsporing (TGO) geformeerd waarin meerdere rechercheurs van verschillende specialismen hebben plaatsgenomen. De politie gaat uit van brandstichting. Op dit moment is men bezig met het verzamelen en analyseren van de informatie die tot nu toe is binnengekomen. De teamleider doet een dringende oproep aan getuigen om hun informatie en beeldmateriaal met dit rechercheteam TGO Gounod te delen.

Rond 04.00 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Gounodstraat. Diverse hulpverleners spoedden zich naar de woning. Na het blussen van de brand werd een 11-jarige meisje ernstig gewond aangetroffen en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanochtend is zij opgenomen in het brandwondencentrum Beverwijk, haar gezondheidstoestand is als zorgelijk te omschrijven. In de woning was ook een 25-jarige vrouw aanwezig. Zij werd naar het ziekenhuis vervoerd met rookinhalatie-klachten.