Proef met alcohol-enkelband

In Rotterdam en Oost-Nederland start justitie mogen een proef met een alcohol-enkelband. De band moet misdrijven waarbij alcohol een rol speelt terugdringen. Volgens de NOS hoeven de personen die een enkelband hebben geen urine meer in te leveren. De band meet 24 per dag of er gedronken is.

De band meet aan de hand van transpiratievocht of er alcohol is gedronken. De uitkomsten worden naar de reclassering doorgeven via een modem.

Hoofofficier Kitty Nooy van het OM zegt tegenover de NOS dat vooral bij geweldsmisdrijven voorkomt dat er alcohol in het spel is. Ook bij verkeersongeval speelt het gebruik van alcohol een rol. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft uitgezocht dat de maatschappelijke schadepost die drankgebruik met zich meebrengt drie miljard euro is.

Rond de 500 mensen krijgen per jaar een alcohol verbod opgelegd. Het OM wil weten of de alcohol-enkelband een geschikt middel is om het alcoholverbod te handhaven.