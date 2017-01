Kippenhok uitgebrand in Ruinen

Aan de Vledders in Ruinen brandde zondagavond door nog onbekende oorzaak een kippenhok plus ren van 7 kippen geheel uit.

De buurman maakte het gaas van de ren nog kapot zodat de kippen konden ontsnappen. Voor zover als bekend is zijn alle kippen om het leven gekomen.

Over de toedracht van de brand is niets bekend. Er zou geen stroom in het kippenhok aanwezig zijn geweest.