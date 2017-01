Gewonden bij aanrijding tussen trams

Op de Poortstraat in Rotterdam zijn zondagmiddag twee trams van de lijnen 7 en 8 met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Weena, achter het Centraal Station. Meerdere passagiers raakten gewond.

Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Enkele anderen, waaronder een conducteur, zijn direct door het medisch personeel nagekeken. De klachten liepen uiteen van pijn aan de nek tot last van de arm. In totaal zijn 6 ambulances ter plaatse geweest om de passagiers op te vangen.



Tramlijnen 4, 7, 8, 21, 23, 24 en 25 hadden last van het ongeval en reden deels een andere route. Zowel de verkeersongevallenanalyse als de RET zelf zullen de zaak onderzoeken. Rond 17:00 uur is het tramverkeer weer hervat.