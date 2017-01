Meerdere explosies bij plof- cq. ramkraak in Roosendaal

De dader(s) is/zijn met een personenauto tegen de gevel van de Marskramer aangereden. In die gevel zit een geldautomaat. Nadat dit gebeurde zijn diverse explosies gehoord. De auto die gebruikt is bij de kraak staat op dit moment nog tegen het pand aan. Een explosievenverkenner is onderweg naar de plaats delict om te checken of de politie veilig onderzoek kan doen op die plek. De omgeving van de geldautomaat is afgezet. Het is nog niet bekend of de dader(s) Een gespecialiseerd team van de politie gaat de zaak onderzoeken. Of er iets buit is gemaakt bij de kraak weten we op dit moment nog niet, dat gaan we onderzoeken. De eerste bevindingen van de politie wijzen uit dat de kraak is gepleegd met een gestolen auto.