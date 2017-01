LAKS doet mee aan verkiezingen: er moet veel veranderen in het onderwijs

Slagingspercentage en geld

Volgens de scholierenorganisatie moet er veel veranderen in het onderwijs en LAKS heeft er geen vertrouwen in dat de huidige politieke partijen de negatieve ontwikkelingen in het onderwijs kunnen stoppen. Dit meldt Metro maandag. De scholierenorganisatie vindt dat het in het onderwijs steeds meer en meer gaat om slagingspercentages en geld. Hierdoor staan de toekomst van de scholieren en de toekomst van Nederland als kenniseconomie op het spel. Voorzitter Sven Annen van het LAKS in Metro: 'Individuele talentontwikkeling lijdt zwaar onder deze ontwikkeling. Het wordt tijd dat het onderwijs bij het fundament wordt aangepakt. Dagelijks zien wij de grote problemen die spelen in het onderwijs. Leerlingen moeten ten koste van alles zo snel mogelijk met een diploma van school. Slagingspercentages zijn heilig in Nederland.'

Afschaffen rekentoets

On de ontwikkeling van het onderwijs weer de goede op te laten gaan, heeft LAKS een plan met 20 punten opgesteld. Wat LAKS betreft gaan de centrale examens compleet op de schop te beginnen met het afschaffen van de rekentoets. Ook moet de basisbeurs volgens LAKS weer worden ingevoerd, zodat niet alleen kinderen van rijke ouders, maar alle kinderen kunnen studeren zonder een enorme studieschuld op te bouwen.

LAKS geen politieke partij

De scholierenorganisatie is geen politieke partij en gaat dus niet als politieke partij meedoen. Ze doen blanco mee aan de verkiezingen in maart, wat betekent dat ze alleen een eigen nummer krijgen en geen naam. Ze hebben een lijst van tien personen opgesteld, zo laten ze aan de krant weten. Omdat van de miljoen middelbare scholieren in Nederland vrijwel niemand al mag stemmen, hoopt voorzitter Sven Annen op studenten en ouders.