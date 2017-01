Grote brand Musselkanaal onder controle

In een loods aan de Schoolkade in Musselkanaal is rond half zeven een grote brand uitgebroken.

De brand woedde in een bedrijfsverzamelgebouw met een oppervlakte van 50 bij 20 meter. In het pand worden geregeld rommelmarkten gehouden. Ook zitten er enkele andere bedrijfjes in het gebouw. Vanwege de hevige rookontwikkeling heeft de brandweer een NL-Alert verstuurd met het verzoek om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer zette meerdere blusvoertuigen in. Omdat de brand moeilijk te bestrijden was werden er tevens twee hoogwerkers ingezet. Men wist overslag naar een naast gelegen loodsen te voorkomen.

Omstreeks half twaalf kon het sein brand meester gegeven worden. De nabluswerkzaamheden zullen nog enkele uren in beslag nemen. Bij de brand is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer is dit alleen op het terrein zelf neergekomen