Auto in vlammen op in Boxtel

De toegesnelde brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen schuurtje. Nadat het vuur was gedoofd en het voertuig was afgekoeld heeft een bergingsbedrijf het voertuig afgesleept. De politie verstuurde zondagavond kort na het uitbreken van de brand een Burgernet-bericht en riep getuigen, die mogelijk iets verdachts hebben gezien, zich te melden. De politie kon zondagavond nog niet met zekerheid zeggen of brandstichting de oorzaak was maar gezien eerdere autobranden in Boxtel werd de melding uit voorzorg verstuurd.