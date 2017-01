Man houdt agenten onnodig van het werk door valse melding steekincident Rotterdam

De 20-jarige man uit Rotterdam belde rond 15.30 uur de politie met de melding dat er meerdere mensen neergestoken waren aan de Hamakerstraat in Rotterdam. Direct werd een aantal politiewagens, drie ambulances en de traumaheli naar het incident gestuurd. Er was echter niks aan de hand op de Hamakerstraat. Uit onderzoek bleek dat de melding was gedaan door een man die al eerder een valse melding had gedaan. Hierop zijn agenten naar zijn woning gegaan en hebben de man aangehouden. De man heeft bekend. Hij verklaarde de consequenties van het doen van de valse melding niet te hebben overzien en betuigde spijt. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Valse meldingen worden bestraft

Jaarlijks worden er honderden valse aangiften en meldingen gedaan bij de politie. Dit is een misdrijf en wordt bestraft. Het bezorgt de politie en andere hulpverleners veel onnodig werk. De politie inventariseert de gemaakte de kosten die gemaakt zijn voor dit onderzoek en overweegt deze te verhalen op de man.