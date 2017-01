Verdachte ‘moord Volkspark’ Enschede overleden

De 77-jarige man die verdacht wordt van de moord op een 41-jarige man in het Volkspark in Enschede op 23 juli 2015, is overleden. Hij stierf een natuurlijke dood.

Het 41-jarige slachtoffer werd in de vroege ochtend van 23 juli 2015 door een jogger dood aangetroffen in het Volkspark in Enschede. Het slachtoffer bleek door meerdere kogels om het leven te zijn gekomen.

De zaak werd op 9 januari jl. in hoger beroep behandeld. De verdachte was toen op de zitting aanwezig. De advocaat-generaal eiste twaalf jaar cel wegens moord. De uitspraak stond gepland voor 23 januari as. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot tien jaar cel.

Er zal op korte termijn een nieuwe zitting worden gepland waarop het OM zijn eigen niet-ontvankelijkheid zal vorderen in verband met het overlijden van de verdachte.