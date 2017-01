Onvolledig gekrabde autoruiten leidt tot ongeval en veroordeling Edenaar

De rechtbank heeft een 42-jarige automobilist uit Ede veroordeeld omdat hij een ongeluk heeft veroorzaakt omdat zijn autoruiten onvoldoende waren schoongekrabd waardoor hij geen goed zicht op de weg had. Dit heeft de rechtbank bekendgemaakt.

De man veroorzaakte een ongeval waarbij een fietsster letsel opliep. De rechtbank veroordeelde de man tot een geldboete van 600 euro. Ook mag hij 3 maanden niet autorijden.

Fietser op rotonde aangereden

De man had op 19 januari 2016 het ijs niet goed van de ruiten van zijn auto gekrabd. Zijn zicht werd daardoor belemmerd en vervolgens is hij op een rotonde in Ede tegen een fietsster aangereden. De fietsster heeft hierdoor een hoofdwond en een hersenschudding opgelopen.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 80 uur en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank weegt in het voordeel van de man mee dat hij inziet hoeveel leed hij het slachtoffer aan heeft gedaan.

Meerdere malen contact met slachtoffer

Ook heeft hij meerdere malen contact gezocht met het slachtoffer en haar echtgenoot. Bovendien heeft de Edenaar een blanco strafblad. Alles overwegend vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke geldboete en rijontzegging passend.