IND: In 2016 halvering aantal asielzoekers

In 2016 is de totale asielinstroom van eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers uitgekomen op ongeveer 31.600. 'Daarmee was de instroom bijna de helft lager dan in het piekjaar 2015 toen dit er nog ongeveer 58.900 waren', zo meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag.

Vooral Syriërs

In 34% van de totale asielinstroom in 2016 betrof het asielzoekers met een Syrische nationaliteit, gevolgd door Eritreeërs (9%) en Albanezen (5%). Die eerste en tweede plaats zijn ten opzichte van 2015 ongewijzigd. De derde plaats werd toen ingenomen door Irakezen.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste aanvragen daalde van ongeveer 43.100 in 2015 naar ongeveer 18.200 in 2016. Ruim 57% van de totale asielinstroom 2016 betreft eerste asielaanvragen. Dit was 73% in 2015. De top drie eerste asielaanvragen wordt gevormd door Syriërs (12%), Albanezen (9%) en Eritreeërs (8%).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde aanvragen daalde van ongeveer 1.900 in 2015 naar ongeveer 1.700 in 2016. Ruim 5% van de totale asielinstroom 2016 betreft herhaalde asielaanvragen. Dit was 3% in 2015. De top drie herhaalde asielaanvragen over geheel 2016 wordt gevormd door Afghanen, Irakezen en Iraniërs.

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het aantal nareizende gezinsleden daalde van ongeveer 13.800 in 2015 naar ongeveer 11.800 in 2016. Ruim 37% van de totale asielinstroom in 2016 betreft nareizende gezinsleden. Dit was 24% in 2015. De top drie nareizigers over geheel 2016 wordt gevormd door Syriërs (71%), Eritreeërs (11%) en Staatlozen (10%).

December 2016

In december 2016 was de totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) ongeveer 3.900. Dit is een kleine daling van 3% ten opzichte van november 2016 (ongeveer 4.000). In december was er opnieuw een stijging in het aantal nareizende gezinsleden zichtbaar t.o.v. de maand daarvoor. Deze komt hoofdzakelijk voor rekening van vreemdelingen met de Syrische nationaliteit (ongeveer 1.800 ten opzichte van ongeveer 1.700 in november).