Ondergrondse stadswarmteleidingen boven Utrecht en Nieuwegein in beeld

Vanavond start Eneco met de inspectie van haar warmtenetten in Utrecht en Nieuwegein vanuit de lucht. Een klein vliegtuig van het gespecialiseerde Deense bedrijf COWI zal in ieder geval de komende twee avonden een preventieve warmtescan maken om de staat van de ondergrondse stadswarmteleidingen in deze gemeenten in kaart te brengen.

UPDATE: Inspectievlucht boven Utrecht en Nieuwegein geannuleerd wegens veranderde weersomstandigheden

Zojuist heeft het bedrijf COWI ons laten weten dat de inspectievlucht vanavond helaas niet door kan gaan vanwege een onverwacht laag wolkendek. Er wordt morgen gekeken of het vliegtuig alsnog morgenavond de lucht in kan.

Avonduren, later moment

Voor het beste resultaat moet de inspectie op de koudste momenten van de dag (na zonsondergang) uitgevoerd worden. In combinatie met de toegestane vliegtijden binnen de vergunning wordt er om die reden gevlogen tussen ongeveer 19.00 en 23.00 uur. Het vliegtuig zal tijdens deze uren op een hoogte van 400 tot 600 meter een vliegpatroon boven het gebied aanhouden.

Beperking van geluidsoverlast

Het is de eerste keer dat Eneco een inspectievlucht boven Utrecht uitvoert. In voorgaande jaren heeft Eneco wel een inspectievlucht boven haar warmtenetten in Rotterdam en Capelle aan den IJssel gemaakt. Ondanks dat er gekozen is voor een klein en stil vliegtuig kan de inspectievlucht voor enige geluidsoverlast zorgen.

Efficiëntere controles

Aan de hand van de gemaakte scans kunnen onregelmatigheden in het warmtenet worden opgespoord. Hierdoor kunnen onderhouds- en renovatieactiviteiten gerichter en efficiënter worden ingepland. De scans geven meer informatie en een completer beeld dan de gangbare (steekproefsgewijze) controles vanaf de grond.

Warmtenet

Eneco heeft in Zuid-Holland, Utrecht en Amstelveen ongeveer 2.700 kilometer aan ondergrondse warmteleidingen in eigendom en beheer. Eneco heeft ruim 135.000 warmteklanten in deze gebieden.

Goedkeuring

Vanochtend heeft COWI groen licht gegeven voor de vluchten van vanavond en morgenavond.