Eerste 'vreemde' vogel met knikkende knieen al op het ijs

Terwijl de ijskoorts met de aanhoudende vorst toeneemt, en schaatsen nu al niet meer zijn aan te slepen, is de eerste 'vreemde' vogel al op het ijs gespot in Uithoorn.

Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en laaghangende bewolking. Lokaal komt mist voor. Op veel plaatsen gaat het 3 tot 7 graden vriezen, in gebieden met een sneeuwdek zou het -10°C kunnen worden. Op binnenwegen is er aanhoudend kans op plaatselijke gladheid. De veranderlijke wind is zwak.

De temperatuur voor woensdag ligt ook in de middag rond het vriespunt, in hardnekkige bewolking enkele graden eronder, en de wind blijft zwak en veranderlijk.

Het is volgens het KNMI nog moeilijk te voorspellen of de vorst aanhoud. De verwachting nu is dat de temperatuur na woensdag iets boven het vriespunt komt te liggen, maar 's nachts duikt de temperatuur weer dik onder nul.