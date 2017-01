Dertien auto's botsen op A16 bij Rotterdam

De kettingbotsing vond plaats omdat auto's remde voor een file. Een slachtoffer is met lichte verwondingen naar een ziekenhuis overgebracht. Enkele anderen automobilisten hadden nekklachten. De politie onderzoekt of opvriezing van het wegdek een rol kan hebben gespeeld. Op het moment dat de kettingbotsing plaatsvond was de temperatuur rond het vriespunt.

Rijkswaterstaat verwacht rond 21.30 uur de weg weer helemaal vrij te hebben, veel auto's zijn inmiddels al geborgen.