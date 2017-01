Eerste marathon op natuurijs niet in Haaksbergen of Arnhem

De eerste marathon op natuurijs zal vandaag niet worden verreden in Haaksbergen of in Arnhem. De KNSB heeft morgenochtend om 8 uur het ijs gekeurd in Haaksbergen maar kwam niet verder dan 2 cm ijs. Ook in Arnhem is het ijs niet dik genoeg

Van de vier ijsverenigingen die de strijd met elkaar aan zijn gegaan wie de eerste marathon op natuurijs mag organiseren, waren er nog twee in de race. Dit zijn schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen en de twee gezamenlijke verenigingen STG RijnIJssel en Thialf uit Arnhem. Competitieleider Marathon KNSB Willem Hut: “Waar we bang voor waren is helaas aan de orde. We moeten concluderen dat het ijs niet dik genoeg is.”

De KNSB gaat vandaag ook het ijs keuren bij IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Hier lag de temperatuur vannacht beduidend lager dan in Haaksbergen of Arnhem.

Van de schaatsbond moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. De weersverwachting van afgelopen nacht met matige vorst was gunstig, maar niet voldoende om de ijsdikte voldoende te laten groeien

Afgelopen winter won schaats- en skeelerclub IJSCH uit Haaksbergen de strijd om de eerste marathon op natuurijs te mogen organiseren. Toen werd de wedstrijd op 19 januari verreden en gewonnen door Gary Hekman bij de heren en Irene Schouten bij de dames.

Bron: KNSB