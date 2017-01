Amsterdam gaat mensen met schulden helpen

Schaamte

'Mensen met financiële problemen schamen zich vaak. Ze vragen niet om hulp of doen dat pas laat', aldus de gemeente. Hun schulden lopen al die tijd op en de problemen nemen toe. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): 'Amsterdammers moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen. Hoe sneller je aanklopt, hoe makkelijker het is om je problemen op te lossen. Daarom starten we vandaag deze campagne.'

De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen: mensen die zelf schulden hebben of hebben gehad. De campagne draait om een aantal korte, pakkende vragen. Zoals: Zweterige handjes bij het pinnen? De vragen roepen situaties op die voor mensen met beginnende schulden herkenbaar zijn.

Voor de pinautomaat staan en niet zeker weten of je niet al teveel rood staat. Vliegenthart: 'Eigenlijk willen we dat mensen zich op dat moment al bij ons melden. Want op dat moment kun je echte problemen en pijnlijke maatregelen voorkomen.'

Schulden vroeg signaleren

Amsterdam loopt voorop in het vroeg signaleren van schulden. Sinds 2014 worden bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden in de stad opgeroepen voor een budgetadviesgesprek. Mensen die net in de bijstand (Participatiewet-uitkering) zitten hebben vaak te maken met een forse terugval in inkomen. Zij hebben soms hulp nodig om rond te kunnen komen van hun nieuwe inkomen.

Geen reserves meer

Mensen die al lange tijd in de bijstand zitten hebben juist geen reserves meer en komen daardoor in de problemen. Inmiddels hebben ruim 6000 bijstandsgerechtigden een gesprek gehad en de resultaten zijn hoopgevend. Zo werd er in 2014 nog ruim 16.400 keer door een schuldeiser beslag gelegd op een Amsterdamse bijstandsuitkering. In 2016 was dat nog maar 9.300 keer. Bijna een halvering. Inmiddels wordt elke nieuwe klant gescreend op zijn financiële situatie zodat problemen voorkomen kunnen worden.

Samenwerken met schuldeisers

Schuldeisers zijn enorm belangrijk bij het vroeg signaleren en snel oplossen van schulden. Amsterdam werkt samen met onder andere woningcorporaties, NUON, Waternet en Zilveren Kruis in het project Vroeg Eropaf. Op het moment dat er betalingsachterstanden ontstaan, geven deze instanties een seintje aan de gemeente.

Schuldhulpverlener

De gemeente vraagt vervolgens een schuldhulpverlener om hulp aan te bieden aan degene met betalingsachterstanden. Ook met grote schuldeisers als het CJIB en de Belastingdienst voert de gemeente gesprekken over samenwerking. De Rijksbelastingdienst heeft samen met de gemeente een loket gecreëerd waar hulpverleners terecht kunnen om snel gezamenlijk tot een oplossing te komen. Dit wordt in 2017 landelijk ingevoerd.