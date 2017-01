Rotterdam gaat plastic in haven op slimme manier verzamelen

In Rotterdam is maandag één van de drie plastic winningsplatforms geopend die sinds kort in de Nieuwe Maas liggen. 'De platforms vangen 24/7 het rivierplastic op dat in het water drijft door slim gebruik te maken van het getij en de stroming', zo meldt de gemeente Rotterdam maandag.

De organisatie achter deze platforms, Recycled Island stichting, wil in totaal zes tot acht platforms realiseren op strategische plekken in de Nieuwe Maas. Het winningsplatform naast de SS Rotterdam zal feestelijk worden geopend.

Rotterdam schoolvoorbeeld

De platforms zijn grotendeels gemaakt van gerecycled kunststof. Dankzij de installatie van de drie plastic winningsplatforms op deze locaties blijft het plastic binnen de kunststofkringloop, waardoor verwerking van het plastic mogelijk is.

Initiatiefnemer Ramon Knoester vertelt: 'Het water is in veel Nederlandse steden het laagste punt, waardoor afval zich helaas verzamelt in onze rivieren. Als we in de stad en in de Rotterdamse haven zorgen dat we al het plastic opvangen, voorkomen we actief de groei van de plastic soep in onze zeeën en oceanen'.

'Zo kan Rotterdam een schoolvoorbeeld worden voor havensteden overal ter wereld. De realisatie van de eerste drie winningsplatforms is een belangrijke stap richting een plastic vrije rivier'. De gemeente Rotterdam investeert mee in een schonere stad en haven dankzij een bijdrage uit CityLab010.

Realisatie Recycled Park

Zoveel mogelijk van de opgevangen plastics worden hergebruikt om Recycled park te realiseren, een iconisch drijvend park ter grootte van 150 m2, gemaakt van gerecycled kunststof uit de rivier om aan te tonen dat kunststof een waardevolle grondstof is voor hergebruik. Dit park komt naast het Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven te liggen.