Grote stroomstoring Amsterdam en omgeving voorbij

De stroomstoring is volgens Liander inmiddels helemaal opgelost. Ook in Zaandam en Landsmeer is er weer elektriciteit. Reden voor de stroomstoring was een storing in het hoogspanningsstation aan de Hemweg. Wat daar de oorzaak van was, is nog onduidelijk.

De stroomstoring begon rond een uur of vier vanochtend. Treinen, trams en metro's vielen uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zware ochtendspits.

Energieleverancier Liander meldde rond 08.00 uur dat alle huishoudens weer van stroom zijn voorzien. Ongeveer 27.000 adressen in Zaanstad geen rond 08.00 uur nog geen stroom. Dat betekend niet dat de problemen op het spoor voorbij zijn. Dit geldt ook voor de metro's en trams in de hoofdstad. Wel wordt alles in werking gesteld om diensten zo snel mogelijk te hervatten. Bussen rijden wel weer het normale schema.

Door de storing in Amsterdam is het op stations waaronder in Amersfoort druk. Vanwege de stroomstoring in Amsterdam reizen veel mensen om via Amersfoort. De NS vraagt reizigers reizen naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol per trein uit te stellen. De NS kan nog niet zeggen hoelang de overlast aanhoudt.

Drukte op wegen regio Amsterdam

Door de storing konden de spitsstroken vanochtend niet open. Ook konden er geen maatregelen boven de weg geplaatst worden (kruizen en dergelijke) en de straatverlichting brandt niet. Verkeer moest daardoor rekening houden met hinder, zo meldt de VID. Inmiddels zijn de wegen wel weer voorzien van alle stroom gemakken. Voorlopig dus nog hinder op de A7. Op andere wegen rond de stad zijn er geen problemen. Er is sprake van een normale ochtendspits.

Oorzaak nog onduidelijk

Reden voor de stroomstoring was een storing in het hoogspanningsstation aan de Hemweg. Wat daar de oorzaak van was, is nog onduidelijk.