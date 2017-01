Brandweer heeft woningbrand snel onder controle in Sint-Oedenrode

Maandagavond is de brandweer rond 23.00 uur met groot materieel uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Streepenstraat in Sint-Oedenrode.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak waarop direct extra brandweereenheden werden opgetrommeld. De brandweer was met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen ter plaatse om de brand te bestrijden. De straat werd afgesloten en nieuwsgierigen werden op afstand gehouden. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet bekend. De brand woedde voornamelijk in de nok van het dak en richtte aanzienlijke schade aan de woning aan. Bij de brand raakte niemand gewond.