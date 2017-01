Twee mannen aangehouden in onderzoek naar dodelijke overval Mien Graveland

De Helmonders zijn rond 07.00 uur in hun woning gearresteerd en worden vandaag in verzekering gesteld voor verder onderzoek. In deze zaak werden de afgelopen maanden al drie andere verdachten opgepakt. Zij zitten momenteel nog vast.

De 86-jarige weduwe werd vrijdag 29 augustus 2014 tussen 10.30 en 13.30 uur in haar woning aan de Bestevaer in Helmond overvallen door meerdere mannen. Het slachtoffer raakte bij de overval zwaargewond. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en overleed daar diezelfde avond. De zaak had en heeft veel impact op de nabestaanden en de inwoners van de wijk waarin de hoogbejaarde vrouw woonde.