Verwarde man steekt eigen balkon in brand Breda

Agenten hebben in een pand aan de Oude Vest een 53-jarige man aangehouden. Hij had brand gesticht op het balkon.

De politie kreeg op dinsdag 17 januari rond 1.15 uur de melding van een brand. Het zou gaan om een verwarde man die op zijn eigen balkon brand had gesticht. Ook zou hij zich in zijn kamer hebben gebarricadeerd. Agenten kwamen aan bij het pand en spraken de verdachte aan. Hij opende vervolgens de deur en kon worden aangehouden. Hij is afgevoerd en beoordeeld door een medewerker van de GGZ. Die oordeelde dat een crisisopname voor de man niet noodzakelijk was. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.