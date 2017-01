NS: Stroomstoring Amsterdam ontregeld rest treinverkeer Nederland

De nasleep van de stroomstoring heeft gedurende de rest van de dag ook gevolgen voor het treinverkeer in de rest van het land, aldus een woordvoerder van de NS. Door de stroomstoring zijn de IT-systemen die het treinverkeer en de personeelsinzet aansturen, ontregeld. Het kost veel tijd om de treindienst weer volgens dienstregeling te rijden omdat we zowel treinen als machinisten en conducteurs weer op de juiste plek moeten krijgen. Het is op dit moment nog onbekend hoe lang deze gevolgen merkbaar zijn en hoe groot de impact is voor het treinverkeer in Nederland.

Naast de stroomstoring is er tevens hinder door andere verstoringen zoals de ontruiming van Utrecht Centraal door een bommelding. De reisplanner geeft vanwege de problemen met de systemen niet altijd de juiste reisadviezen. Luister op het station goed naar de omroep welke treinen wel rijden.

Wij adviseren reizigers richting Amsterdam, Utrecht, Schiphol of Lelystad de reis uit te stellen en houden u hier op de hoogte.