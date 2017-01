Asielzoekers moeten beter gescreend worden

Asielzoekers die ons land binnen komen moeten langer vast gehouden worden op de locatie waar ze geïdentificeerd worden. Zo is er extra tijd om asielzoekers te screenen op jihadisme, mensensmokkel of mensenhandel. Dit schrijven minister Ard van der Steur en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.