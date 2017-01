Twee aanhoudingen voor uitbuiting kok in Deventer

'Daarnaast zijn twee woningen in Apeldoorn en een bedrijfspand in Deventer doorzocht. Het onderzoek wordt verricht door de directie Opsporing van de Inspectie SZW onder leiding van het Openbaar Ministerie', aldus het ministerie .

Kok

Uit onderzoek is de verdenking gerezen dat de verdachten een 45 jarige man vermoedelijk vanaf juli 2011 hebben uitgebuit. De man werkte onder meer als kok in de eetgelegenheid van de verdachten in Deventer, woonde daar al dan niet tijdelijk en zou fysiek bedreigd zijn door de verdachten. De man kreeg voor zijn werk nauwelijks betaald en had geen beschikking meer over zijn bankpas.

Oplettendheid ambtenaren

Vorig jaar kwam de zaak aan het rollen, na oplettendheid van ambtenaren van de sociale dienst van de gemeente Apeldoorn. Zij pikten signalen op tijdens een gesprek met de man. Daarna vond een gesprek plaats in aanwezigheid van rechercheurs van de Inspectie SZW. Op dat moment is direct besloten om de 45 jarige man elders beschermd te huisvesten. Het onderzoek heeft nu geleid tot de aanhouding van de verdachten.