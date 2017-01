KNRM ziet aantal reddingen iets toenemen

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is in 2016 met haar vrijwilligers 2.349 keer uitgevaren en er werden 3.974 mensen gered of geholpen. 'Hiermee is dit aantal ten opzichte van 2015 iets gestegen', zo meldt de KNRM dinsdag.

Lichte stijging aantal reddingen

Op het water waren de redders vooral actief voor zeil- en motorjachten in problemen, door navigatiefouten en motorproblemen. Opvallend gestegen is de hulp op het strand, waar voertuigen van de KNRM de ambulancediensten helpen om slachtoffer en hulpverleners te vervoeren. De drukste reddingstations waren Ameland, Scheveningen, Dordrecht, Hindeloopen en Enkhuizen.

Meer donateurs dan ooit

De vrijwilligers werden in 2016 gesteund door een recordaantal donateurs. Er werden 9.500 nieuwe “Redders aan de wal” ingeschreven in het afgelopen jaar. De KNRM is ongesubsidieerd en volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. De maar liefst 93.813 ‘Redders aan de wal’ – een recordaantal donateurs - zijn een onmisbare schakel in het voorbestaan van de organisatie, die geen subsidie ontvangt voor het reddingwerk.

Geen subsidie

Deze zelfstandige positie van de KNRM is een belangrijk factor in het succes. Uit onderzoek in 2016 is ook gebleken dat de KNRM tot de meest gewaardeerde en vertrouwde goede doelen behoort. De KNRM is geliefd bij de toegewijde vrijwilligers en de donateurs, die de Redding Maatschappij vaak al generaties lang trouw steunen. Niet alleen voor de reddingbootbemanningen is de KNRM een deel van hun leven, maar ook bij donateurs betekent het donateurschap meer dan alleen een financiële ondersteuning!

Griekse redders opgeleid

De KNRM was dit jaar ook buiten de landsgrenzen actief. Met een internationale hulpactie zorgde de KNRM ervoor dat in een paar maanden tijd een compleet reddingstation op het Griekse eiland Chios kon worden ingericht voor het Hellenic Rescue Team, dat met vrijwilligers hulp verleent aan vluchtelingen in nood op zee. De actie werd mogelijk gemaakt door een aparte inzamelingsacties. Het reddingstation werd gebouwd op de fundamenten van de KNRM: door vrijwilligers, dankzij donateurs en geheel belangeloos.