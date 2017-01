Zaak tegen Volkert van der Graaf aangehouden

De zaak tegen Volkert van der Graaf is door de rechtbank in Amsterdam tot nader order aangehouden. Reden hiervoor is omdat de moordenaar van Pim Fortuyn zelf niet aanwezig was op de zitting.

Volgens advocaat Jebbing had zijn cliënt laten weten dat hij gestrand was in het treinverkeer door de stroomstoring in Amsterdam eerder deze morgen. De rechtbank wilde vervoer regelen voor Van der Graaf, maar Jebbing kreeg geen contact meer met hem en het was dus onduidelijk waar hij was.

Volgens de rechtbank was er geen reden om te twijfelen aan de wil van Van der Graaf om aanwezig te zijn op de zitting. Omdat er sprake is van overmacht heeft de rechtbank besloten de zaak aan te houden.

Het Openbaar Ministerie liet Van der Graaf voorkomen omdat zij van menig is dat Van der Graaf zich niet aan de opgelegde voorwaarden houdt die hem zijn opgelegd bij zijn in zijn vervroegde in vrijheidstelling. Van der Graaf zou zich elke drie weken bij de reclassering melden, maar werkt niet constructief mee. Hierdoor wordt volgens het OM de reclassering belet om inzicht te krijgen in zijn persoon.