Zoekactie naar vermiste Ikram Ammari gestopt

De politie heeft in samenwerking met Defensie dinsdag een zoekactie gehouden in een bosperceel bij Zeist naar de vermiste 13-jarige Ikram Ammari uit Driebergen.

Maandagavond 16 januari kwam de melding dat Ikram niet thuis was gekomen van school. Er werd direct een zoekactie gestart waarbij onder andere burgernet werd ingezet. Een burgernetdeelnemer gaf aan haar fiets gezien te hebben bij een bosperceel in omgeving van Zeist. Ook werd onder andere een tas, die vermoedelijk van Ikram is, gevonden in het bos. Volgens de politie heeft de zoekactie van vandaag niets opgeleverd.

Op dit moment is onduidelijk waar Ikram is en wordt er rekening gehouden met meerdere scenario’s. Mochten mensen haar gezien hebben, dan is het verzoek contact op te nemen met de politie 0800-6070 of 0900-8844. Ikram is 1.60 meter lang met donker lang golvend haar en donkere ogen. Ze droeg een groene jas met capuchon en bontkraag en Nike sneakers.