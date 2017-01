Amsterdammer (26) aangehouden voor plofkraken in Amsterdam en Lelystad

De politie heeft dinsdagmorgen een 26-jarige inwoner van Amsterdam aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij ram- en plofkraken in Lelystad (6 mei, Weverstraat) en Amsterdam (4 juni, Belgiëplein) en is in verzekering gesteld. Voor de plofkraak in Lelystad werden al eerder twee andere verdachten op heterdaad aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten