Topvrouw Radboudumc vertrekt in oktober 2017

'Na zich zes jaar vol te hebben ingezet voor het Radboudumc, kiest Van Beek voor een nieuwe stap in haar loopbaan. Dit betekent dat zij afziet van verlenging van haar benoeming tot lid van de Raad van Bestuur van het Radboudumc per 1 oktober 2017. Van Beek is vanaf 1 oktober 2011 portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid patiëntenzorg en duurzaamheid binnen de Raad van Bestuur', aldus het Radboudumc.

Cathy van Beek over haar besluit: 'Per 1 oktober 2017 loopt mijn zesjarig contract met het Radboudumc van rechtswege af. Al vanaf 1976 werk ik met hart en ziel in en voor de zorg. Focus heeft al die jaren gelegen op veilige, persoonsgerichte en duurzame zorg. Met jullie heb ik heel mooie intensieve jaren mogen beleven. Ik ben intussen weer toe aan een nieuwe uitdaging en ik heb het SKU bestuur dan ook aangegeven niet te opteren voor een tweede termijn'.

Avontuur

'Vanaf nu ga ik me oriënteren op mijn volgende stap; ik sluit niets uit en ga het avontuur open tegemoet. Tot 1 oktober a.s. zal ik me uiteraard onverminderd met veel passie samen met jullie blijven inzetten voor ons unieke Radboudumc. Er is nog veel werk aan de (JCI) winkel’, aldus Van Beek.

Leon van Halder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc: ‘Cathy werkt met ongelooflijk veel enthousiasme en bevlogenheid binnen en voor ons UMC. Zowel regionaal als landelijk betekent zij veel voor ons. Haar betrokkenheid bij de patiënt, onze persoonsgerichte zorg en bij kwaliteit en veiligheid is dagelijks voelbaar.

Verduurzamen zorg

'De laatste jaren is ze met veel passie ook onze ambassadeur voor het verduurzamen van de zorg. Tot 1 oktober zal ze haar rol zoals gebruikelijk blijven vervullen. We zullen haar gaan missen en zullen te zijner tijd passend afscheid nemen’, aldus van Halder.

Loek Hermans, voorzitter van het Stichtingsbestuur SKU (Stichting Katholieke Universiteit, de toezichthouder): ‘Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren deze beslissing. Het Stichtingsbestuur is Cathy van Beek bijzonder erkentelijk voor hetgeen zij in haar bestuursperiode tot stand heeft gebracht op het terrein van kwaliteit en veiligheid, persoonsgerichte en duurzame zorg.’

Het Stichtingsbestuur zal in overleg met de Raad van Bestuur en de daartoe bestemde organen van het Radboudumc de opvolging in gang zetten.