Veel schade na grote brand garagebedrijf in Leeuwarden

Een grote brand bij autogarage Ford van der Horst aan de Alexander Cohenwei in Leeuwarden heeft veel auto's in de as gelegd.

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag uit. Rond 06.00 uur uur had de brandweer de brand grotendeels geblust. Bedrijfspanden in de naaste omgeving hebben geen gevaar gelopen, aldus de brandweer. Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog onbekend. De schade is groot. Naast de brandschade aan het pand zijn ook tientallen gestalde voertuigen in vlammen opgegaan.